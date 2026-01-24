Braccio di ferro sul Donbass

A Abu Dhabi si tiene il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, con l’obiettivo di avvicinare le parti alla fine del conflitto nel Donbass. L’incontro rappresenta un passo importante verso il dialogo e la ricerca di una soluzione pacifica, cercando di ridurre le tensioni e promuovere la stabilità nella regione.

ROMA Ad Abu Dhabi si prova concretamente a fare finire la guerra con il primo trilaterale fra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Tutti gli occhi sono puntati sui territori, ancora motivo di contesa fra le due parti, mentre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in serata annuncia di aver raggiunto un accordo con Donald Trump sulla fornitura a Kiev di missili Patriot. LE TRATTATIVE. I colloqui informali sono iniziati ieri nella mattinata, il round negoziale vero e proprio nel pomeriggio. Stando a quanto ha dichiarato Abdullah bin Zayed, il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, il confronto dovrebbe proseguire per due giorni.

