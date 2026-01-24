Il Box Office USA di questa settimana si presenta con un clima di sfida tra Mercy e Avatar 3, in un weekend segnato dalla “tempesta del secolo”. L’aggiornamento di venerdì 23 gennaio 2026 riflette non solo i numeri delle classifiche, ma anche la capacità delle pellicole di affrontare condizioni meteorologiche avverse e di resistere alla prova del tempo. Un confronto che mette in luce l’importanza di adattarsi alle sfide esterne nel mondo del cinema.

L’aggiornamento sul Box Office USA di questo venerdì 23 gennaio 2026 non è solo una questione di numeri e classifiche, ma una vera prova di resistenza contro il ghiaccio. Mentre il debutto del thriller sci-fi Mercy tenterà di strappare lo scettro a James Cameron, infatti, una storica emergenza climatica sta riscrivendo le regole del weekend cinematografico nordamericano. L’impatto del clima: circuiti chiusi e proiezioni cancellate Una vasta e violenta tempesta invernale sta attraversando gli Stati Uniti, colpendo oltre 170 milioni di persone dal Texas fino al New England. L’intensità del fenomeno climatico, descritto dai meteorologi come uno dei più estremi degli ultimi anni, sta costringendo numerosi circuiti cinematografici a chiudere i battenti per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA | Mercy sfida Avatar 3 nel weekend della “tempesta del secolo”

Box Office USA | Avatar: Fuoco e Cenere al primo posto per il terzo weekendIl film Avatar: Fuoco e Cenere si conferma al primo posto del Box Office USA nel terzo weekend del 2026, mantenendo un buon livello di incassi dopo le festività.

Box office: Chris Pratt's 'Mercy' targets $12 million debut, aims to dethrone 'Avatar: Fire and Ash' in sixth weekendChris Pratt’s sci-fi thriller Mercy will aim to knock down the James Cameron juggernaut Avatar: Fire and Ash at the weekend box office. Mercy is aiming for $10 million to $13 million from 3,400 ... msn.com

Despite merciless reviews, Chris Pratt's 'Mercy' eyes box-office knockout of 'Avatar: Fire and Ash'The Amazon MGM sci-fi thriller is poised to end James Cameron's five-week reign with a projected $12 million debut, braving a 22 percent Rotten Tomatoes score to take the No. 1 spot. msn.com

Top10 23/1/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 BUEN CAMINO €300061 2 MARTY SUPREME 270021 3 LA GRAZIA 253271 4 2 CUORI E 2...111005 5 RETURN TO SILENT HILL 74299 6 PRENDIAMOCI UNA PAUSA 69372 7 MERCY: SOTTO...53432 8 UNA DI F x.com

Timothée Chalamet fa il miracolo e dopo un mese di assoluto dominio, riesce a detronizzare Zalone, col suo #MartySupreme, che vince il #boxoffice con un esordio da 183mila euro e oltre 25mila spettatori. #BuenCamino incassa 160mila euro e sale a 71,3 m - facebook.com facebook