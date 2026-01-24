Bosco delle Cerbaie maxi operazioni anti droga | battuto palmo a palmo arresti e sequestro di cocaina

Nel Bosco delle Cerbaie, a Fucecchio, sono state condotte recenti operazioni anti-droga. Durante l’intervento, sei persone sono state arrestate, oltre un chilo di sostanze stupefacenti sequestrate e quindici bivacchi individuati e smantellati. Le attività hanno coinvolto un’ampia perlustrazione del territorio, con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito e garantire maggiore sicurezza nella zona.

Fucecchio (Firenze), 24 gennaio 2026 – Sei arresti, oltre un chilo di droga sequestrata e quindici bivacchi smantellati. È il bilancio della maxi-operazione antidroga condotta dai carabinieri alle Cerbaie, area boschiva del territorio di Fucecchio, conclusa oggi dopo due settimane di controlli straordinari disposti dal comando provinciale di Firenze d'intesa con la prefettura. All'operazione hanno preso parte circa 300 militari, tra carabinieri della compagnia di Empoli, cacciatori "Puglia", sesto battaglione Toscana – comprese le squadre di intervento operativo – e il nucleo cinofili antidroga di Firenze.

