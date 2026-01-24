Borussia Monchengladbach-Stoccarda domenica 25 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:30 si affrontano Borussia Monchengladbach e Stoccarda. Dopo la sconfitta all’Olimpico, lo Stoccarda, quarta in classifica, si presenta in trasferta contro i padroni di casa. In questa analisi troverai formazioni ufficiali, quote e pronostici per una partita che si preannuncia equilibrata e importante nella corsa alla classifica.

Reduce dal KO dell'Olimpico lo Stoccarda di Hoeness quarto in classifica è di scena sul campo del Borussia Monchengladbach. I Fohlen sono per il momento in una tranquilla posizione di centro classifica e hanno preso comunque positivamente il punto conquistato sul campo dell'Amburgo. Sembra ancora prematuro pensare di poter puntare in alto, soprattutto visto l'inizio di stagione da incubo.

