Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:30 si affrontano Borussia Monchengladbach e Stoccarda, nel match valido per la giornata di campionato. Dopo la sconfitta all’Olimpico, lo Stoccarda di Hoeness, quarto in classifica, si prepara ad affrontare i padroni di casa. In questa guida troverai le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati per questa sfida in Bundesliga.

Reduce dal KO dell’Olimpico lo Stoccarda di Hoeness quarto in classifica è di scena sul campo del Borussia Monchengladbach. I Fohlen sono per il momento in una tranquilla posizione di centro classifica e hanno preso comunque positivamente il punto conquistato sul campo dell’Amburgo. Sembra ancora prematuro pensare di poter puntare in alto, soprattutto visto l’inizio di stagione da incubo. Gli Schwaben sono stati sconfitti con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-Stoccarda (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Borussia Monchengladbach-Augsburg (domenica 11 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiDomenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:30 si disputerà il match tra Borussia Monchengladbach e Augsburg, valido per il sedicesimo turno di Bundesliga.

Pronostico Borussia Mönchengladbach vs Stoccarda – 25 Gennaio 2026Il pronostico Borussia Mönchengladbach - Stoccarda apre la giornata di Bundesliga del 25 Gennaio 2026, con fischio d’inizio previsto alle 15:30 al ... news-sports.it

Bundesliga, vincono Amburgo e Stoccarda. Pari senza reti per il Borussia MonchengladbachNella domenica della sesta giornata della Bundesliga lo Stoccarda vince di misura contro l'Heidenheimm, fanalino di coda del campionato tedesco. Decisiva la rete di El Khannous (65') per l'1-0 ... corrieredellosport.it

Il #RBLeipzig vuole un rinforzo subito a centrocampo. Il primo nome è Rocco Reitz del #BMG Borussia Monchengladbach x.com

2012: Ter Stegen e Juan Arango condividono lo spogliatoio al Borussia Mönchengladbach 2026: Ter Stegen e Juan Arango Jr, suo figlio, sono compagni di squadra al Girona Il calcio che fa un giro completo. E poi ricomincia. #fblifestyle - facebook.com facebook