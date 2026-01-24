Bonus sociale luce e gas 2026 cambiano i requisiti Isee per lo sconto in bolletta | chi può ottenerlo

A partire da gennaio 2026, cambiano i requisiti Isee per accedere al bonus sociale luce e gas. Questi aggiornamenti influiranno sulle condizioni di accesso e sui criteri di assegnazione dello sconto in bolletta. È importante conoscere le nuove soglie e verificare se si rientra nei requisiti per beneficiare di questo sostegno, destinato a famiglie in condizioni di disagio economico.

Scattano i nuovi requisiti Isee per ricevere il bonus sociale in bolletta, a partire da gennaio 2026. La soglia si è alzata per decisione dell'Arera: potrà ottenere lo sconto su luce, gas e acqua chi ha un Isee fino a 9.796 euro. Per le famiglie numerose il tetto resta a 20mila euro.

