Bonny | Vincere così è più bello | contento del gol

L’Inter di Cristian Chivu ha ottenuto una vittoria importante nel turno di campionato, consolidando temporaneamente la propria posizione in classifica. Bonny, autore di un gol decisivo, ha sottolineato come questa vittoria rappresenti un risultato significativo per la squadra, confermando l’importanza di ogni singolo match nel percorso verso obiettivi ambiziosi.

Bonny. L’ Inter di Cristian Chivu non si lascia sfuggire un’occasione pesante e sfrutta al massimo il turno di campionato, allungando provvisoriamente su Milan e Napoli. Una vittoria che pesa, arrivata nel momento giusto, mentre le dirette concorrenti sono attese da impegni complicati: i rossoneri in trasferta a Roma contro la squadra di Gasperini, gli azzurri di Conte a Torino contro la Juventus. A San Siro i nerazzurri mostrano maturità e concretezza, indirizzando la gara già nel primo tempo con una rimonta spettacolare e gestendola con lucidità nella ripresa. Un successo che conferma la solidità del gruppo e la capacità di colpire quando il campionato offre spiragli favorevoli, qualità fondamentale nella corsa al vertice.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Bonny a DAZN: «Stasera il gol più bello è quello di Dimarco, sul mio ho rischiato. Classifica? Pensiamo solo a noi perchè…»Bonny, attaccante dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Pisa, sottolineando l’importanza del gol di Dimarco e condividendo alcune riflessioni sulla classifica.

Bonny: “Dispiace per il gol, ma contento della vittoria. Napoli? Siamo carichi”Dopo la vittoria per 0-2 contro il Parma, Ange-Yoan Bonny ha commentato l’andamento della partita ai microfoni di Inter TV.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade; Bonny a InterTV: Contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Ora dobbiamo…; Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino a fine stagione; Ciclismo, dopo 15 anni torna il Giro di Sardegna.

Inter, Bonny: Vincere così è più bello. Ora riposiamo bene e pensiamo al BorussiaPrima la paura, poi la goleada. L'Inter dilaga 6-2 contro il Pisa dopo essere passata in svantaggio con una doppietta di Moreo. Tre punti importanti. tuttomercatoweb.com

Inter, Bonny scherza sul gol: Se fai così devi segnare, sennò dopo ti amazzano...Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 6-2 sul Pisa: Il gol più. tuttomercatoweb.com

Bonny a ITV: "Vincere così è più bello, ora dobbiamo riposare bene per il Dortmund" x.com

L'Inter va sotto di due gol, ma poi si scatena e ne fa 6 al Pisa! Chivu vola a +6 sul Milan di Allegri. A San Siro, Moreo firma una doppietta, ma poi i padroni di casa dilagano con Zielinski su rigore, Lautaro, Esposito, Dimarco, Bonny e Mkhitaryan #INTERPISA #f - facebook.com facebook