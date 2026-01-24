Bonifica ex Enichem associazioni preoccupate | Tecniche adeguate per un sito così contaminato

Le associazioni ambientaliste di Manfredonia esprimono preoccupazione riguardo alla bonifica del sito Sin ex Enichem, evidenziando la complessità dell’area contaminata. Ritengono fondamentale adottare tecniche adeguate e approfondite per garantire un intervento efficace e sicuro. La loro posizione si basa sulla necessità di valutazioni approfondite e di procedure trasparenti, in modo da tutelare l’ambiente e la salute pubblica nel rispetto delle normative vigenti.

Le associazioni ambientaliste di Manfredonia tornano a far sentire la propria voce sulla bonifica del sito Sin ex Enichem, espremendo preoccupazione per il progetto approvato dalla Provincia senza alcuna opposizione formale. Un progetto che prevede, nell'area dell'Isola 16, l'utilizzo delle tecniche Sve (Soil Vapour Extraction) e Bv (BioVenting) per l'estrazione delle sostanze tossiche presenti nel sottosuolo, successivamente trattate e rilasciate in atmosfera. "L'isola 16 (42.000 mq di estensione) non è una zona qualsiasi dell'ex Enichem, è l'area più compromessa giacché confinava con l'isola 13 (impianto caprolattame), isola 5 (impianto Urea con dove scoppiò la colonna dell'arsenico), isola 9 (centrale termoelettrica) e conteneva un impianto di produzione benzaldeide, alcune vasche di accumulo consistenti in un terrapieno per gli scarichi liquidi della lavorazione del caprolattame (i cosiddetti sali sodici) contenenti toluene, benzaldeide ecc.

