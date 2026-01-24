A Bollate, Cristina Mazza è stata incaricata di portare la fiamma olimpica, simbolo di unità e spirito sportivo. Questo momento rappresenta un collegamento tra la tradizione olimpica e la comunità locale, sottolineando l'importanza dello sport come valore condiviso. La presenza di Mazza testimonia l'impegno della città nel celebrare l’evento e il suo ruolo nel promuovere i valori dell’Olimpiade.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. Incidente a Milano in Corso Sempione, un morto e due feriti nello scontro con il. La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha avviato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Viaggio salvavita in Maserati per i Carabinieri di Milano che hanno trasportato farmaci urgenti per. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, Cristina Mazza porta la fiamma olimpica

Allegri tedoforo: oggi porta la Fiamma OlimpicaOggi, nel Varesotto, Massimiliano Allegri partecipa come tedoforo alla cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica, a pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina.

La fiamma olimpica coinvolge il liceo artistico di Porta RomanaDal 21 al 28 novembre, gli studenti delle classi quinte del liceo artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino hanno partecipato alla cerimonia della fiamma olimpica, accompagnati dai docenti e dalla dirigente scolastica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Bollate, Cristina Mazza porta la fiamma olimpicaBollate, Cristina Mazza porta la fiamma olimpica. Se la fiamma olimpica non va a Bollate, allora Bollate va alla fiamma olimpica. Sì, come abbiamo scritto ... ilnotiziario.net