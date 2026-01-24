blocco del raccordo a roma ecologisti assolti

Il 22 gennaio a Roma si è svolta l’udienza del processo riguardante il blocco del raccordo anulare del 7 novembre 2022, nell’ambito della campagna “No gas No Carbone”. Dieci imputati sono stati assolti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui temi ambientali e sulle modalità di protesta, evidenziando il confronto tra tutela dell’ambiente e rispetto delle normative vigenti.

Il giudice al termine dell'udienza ha pronunciato la sentenza di assoluzione per tutti i capi di imputazione. Nello specifico: non luogo a procedere perché il fatto non è previsto come reato per l'interruzione di pubblico servizio; non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per la violazione del foglio di via; assoluzione per tenuità del fatto dall'imbrattamento".

Ultima Generazione: Roma, tutti assolti per il blocco sull’Appia NuovaIl 16 gennaio 2026, presso il Tribunale di Roma, sono state assolte tutte le 21 persone imputate per l’azione di protesta nonviolenta del 24 aprile 2023 su via Appia Nuova, nell’ambito della campagna “Non paghiamo il fossile”.

