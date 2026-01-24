Blitz interforze e cani antidroga | controlli a raffica in stazione due denunce per possesso di stupefacenti

Nella giornata di ieri, la stazione è stata oggetto di un’intensa operazione di controllo da parte delle forze dell’ordine e cani antidroga, nell’ambito di una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza urbana. Durante il blitz, sono state identificate e denunciate due persone per possesso di stupefacenti, dimostrando l’impegno delle autorità nel contrastare il traffico e l’uso di sostanze illegali nella zona.

l'operazione congiunta nell'area ferroviaria ha portato a identificate 35 persone, la maggior parte con segnalazioni in banca dati Stazione setacciata palmo a palmo da agenti e cani antidroga. Blitz interforze ieri, venerdì, nella zona finita sotto la lente della Prefettura per le criticità legate alla sicurezza urbana. Polizia, Carabinieri, Finanza e Polizia Locale hanno presidiato la zona per un controllo ad "alto impatto": il bilancio è di 35 persone identificate, di cui 21 risultate già note alle forze dell'ordine (positive in banca dati). Grazie al fiuto dell'unità cinofila, due persone sono state denunciate per possesso di stupefacenti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Maxi blitz interforze in città: denunce, espulsioni e controlli a tappetoNella notte tra lunedì e martedì, le forze dell'ordine hanno condotto un maxi blitz interforze tra la stazione di Brescia e i quartieri vicini, con l'obiettivo di contrastare spaccio, microcriminalità e degrado urbano attraverso controlli a tappeto, denunce ed espulsioni.

