Blackout Guerri Napoli Tortona piega gli azzurri 76-82 | reazione dalla panchina ma non basta

Nel match tra Blackout Guerri Napoli e Tortona, i padroni di casa hanno perso 76-82, nonostante una reazione nel finale. La partita è stata caratterizzata da un secondo quarto favorevole agli ospiti e da un equilibrio complessivo, con molti rimbalzi concessi a Tortona. Non sono bastati i tre quarti vinti dalla panchina e l’ottimo avvio di Simms, che ha segnato il primo canestro della partita.

Guerri Napoli Basketball regala l'intero secondo quarto a Tortona: non bastano tre quarti vinti grazie alla panchina, troppi rimbalzi concessi (54) Primo quarto Simms subito in partita con il primo canestro della partita e una bomba dall'arco. Sotto canestro si fa sentire Olejniczak che sfida subito Croswell. Tortona sbaglia molto da tre, ma recupera tanti rimbalzi offensivi. Anche troppi. Ritmi alti, tanti errori da una parte e dall'altra, poi alla tripla di Faggian sul finale risponde Baldasso con una preghiera da centrocampo, baciata dalla fortuna e dal tabellone. 21-17 Secondo quarto Bene El Amin e Caruso.

