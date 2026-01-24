Bimba di cinque anni morta in strada a Crispiano | autopsia non emergono cause macroscopiche Prelievo di organi per l' esame istologico

È stata completata l’autopsia sulla bambina di cinque anni deceduta a Crispiano. L’esame, condotto dal Prof. Solarino del Policlinico di Bari, non ha evidenziato cause macroscopiche evidenti. Sono stati prelevati organi per approfondimenti istologici, al fine di chiarire le cause del decesso. La procura prosegue le indagini per comprendere meglio le circostanze di quanto accaduto.

Esame autoptico terminato alle ore 17, effettuato dal Prof Solarino, Direttore scuola specializzazione Policlinico Università di Bari. L'esame autoptico non ha evidenziato cause macroscopiche per il decesso. Il Prof Solarino ha effettuato prelievi di organi per sottoporli a esame istologico.

