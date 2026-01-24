Biblioteca lavori infiniti | Sale chiuse e disagi

Da marzo 2024, la biblioteca cittadina è interessata da lavori di ristrutturazione che hanno portato alla chiusura temporanea delle sale e a disagi per gli utenti. Mentre alcune proteste si sono sollevate, l’amministrazione comunale sostiene che gli interventi siano necessari per migliorare gli spazi e garantire servizi più efficienti in futuro. La situazione riflette le difficoltà di gestire opere di manutenzione in strutture pubbliche, coinvolgendo cittadini e amministrazione.

Lavori in corso in biblioteca da marzo 2024: utenti e opposizioni protestano, ma l’amministrazione comunale difende gli interventi. "Sale chiuse. Spazi angusti. Prese elettriche inesistenti, non funzionanti o ad altezze tali da renderle inutilizzabili. Stanze impiegate come magazzino per scarti edili. La Boncompagno da Signa non è una biblioteca per studenti – dice Gianni Vinattieri, capogruppo di ’Uniti per Signa’ -. Le criticità non sono recenti. Per anni la struttura è stata soggetta a infiltrazioni di acqua. Poi sono iniziati i lavori per l’adeguamento energetico finanziati con il Pnrr. Da marzo 2024 sono stati chiusi al pubblico la sala lettura dell’emeroteca, gli spazi dell’ex Museo della Paglia e il seminterrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lavori al Museo della Città, chiuse temporaneamente alcune sale. Ingresso con tariffa ridottaA partire dai primi di dicembre, il Museo della Città di via Tonini ha avviato lavori di adeguamento per ottenere la certificazione di prevenzione incendi.

