Nel 2025, la biblioteca comunale “Sirio Giannini” registra un aumento significativo degli iscritti, accompagnato da un incremento di eventi e prestiti. Questi dati riflettono un crescente interesse della comunità verso le risorse e le attività offerte, confermando il ruolo centrale della biblioteca come punto di riferimento culturale e di aggregazione locale.

La biblioteca comunale “Sirio Giannini” nel 2025 evidenzia un notevole incremento rispetto all’anno precedente. Il primo dato è relativo ai prestiti con 3.315 libri usciti dalla biblioteca a fronte dei 2991 del 2024, mentre per quanto riguarda i nuovi iscritti sono stati 109 (l’anno precedente erano 84). Si ricorda che la tessera della biblioteca è gratuita, permette non solo di prendere in prestito i libri alla “Sirio Giannini” ma anche alle biblioteche del circuito provinciale, oltre che su Mlol, la biblioteca digitale che consente di accedere gratuitamente a numerosi contenuti digitali come ebook, giornali e riviste nazionali e internazionali, audiolibri, musica, film e documentari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biblioteca comunale. Aumentano gli iscritti oltre a eventi e prestiti

