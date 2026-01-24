Biathlon Italia lontana dal vertice nella single mixed a Nove Mesto Germania vittoriosa

Da oasport.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 si è svolta a Nové Mesto, in Repubblica Ceca, con le staffette e la gara single mixed. L’Italia ha concluso la competizione lontana dai vertici, mentre la Germania ha conquistato la vittoria. La giornata ha offerto un’opportunità per analizzare le performance delle nazionali e gli sviluppi della stagione in corso.

Giornata dedicata alle staffette sulle nevi di Nové M?sto (Cechia), teatro della sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Ad aprire il programma è stata la single mixed relay, una prova in cui una donna e un uomo si alternano sul tracciato, rappresentando il proprio Paese alla ricerca dell’equilibrio perfetto tra velocità sugli sci e precisione al poligono. Una gara spesso considerata quella delle “riserve”, trattandosi di una specialità non inserita nel programma olimpico, ma non per questo priva di interesse o spettacolo. A difendere il vessillo azzurro sono stati Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer, protagonisti però di una prova al di sotto delle attese. 🔗 Leggi su Oasport.it

biathlon italia lontana dal vertice nella single mixed a nove mesto germania vittoriosa

© Oasport.it - Biathlon, Italia lontana dal vertice nella single mixed a Nove Mesto. Germania vittoriosa

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Nove Mesto 2026 in DIRETTA: inizia la gara, Italia con Auchentaller al lancioSegui in diretta la staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026.

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Italia nelle retrovie dopo le prime due frazioniSegui la diretta della staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS

Video SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS

Argomenti discussi: Biathlon, Lisa Vittozzi nona nella short individual di Nove Mesto, lontana Wierer. Doppietta ancora francese; Biathlon – La Norvegia beffa l’Italia nella staffetta femminile di Ruhpolding; Biathlon: Grande Italia si fa beffare dalla Norvegia nella staffetta femminile di Ruhpolding; Hofer sul podio dopo quasi 4 anni, Perrot vince e tallona Giacomel che si autoelimina nell'ultimo poligono.

Biathlon, Italia lontana dal vertice nella single mixed a Nove Mesto. Germania vittoriosaGiornata dedicata alle staffette sulle nevi di Nové M?sto (Cechia), teatro della sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Ad aprire il ... oasport.it

biathlon italia lontana dalBiathlon, azzurre fallose nella short individual di Nove Mesto: Vittozzi in top-10. Francia ancora sugli scudiSeconda giornata di gare nello scenario serale di Nove Mesto na Morave, in Cechia, sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Il conto alla ... oasport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.