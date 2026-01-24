Biathlon Italia lontana dal vertice nella single mixed a Nove Mesto Germania vittoriosa

La sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 si è svolta a Nové Mesto, in Repubblica Ceca, con le staffette e la gara single mixed. L’Italia ha concluso la competizione lontana dai vertici, mentre la Germania ha conquistato la vittoria. La giornata ha offerto un’opportunità per analizzare le performance delle nazionali e gli sviluppi della stagione in corso.

Giornata dedicata alle staffette sulle nevi di Nové M?sto (Cechia), teatro della sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Ad aprire il programma è stata la single mixed relay, una prova in cui una donna e un uomo si alternano sul tracciato, rappresentando il proprio Paese alla ricerca dell’equilibrio perfetto tra velocità sugli sci e precisione al poligono. Una gara spesso considerata quella delle “riserve”, trattandosi di una specialità non inserita nel programma olimpico, ma non per questo priva di interesse o spettacolo. A difendere il vessillo azzurro sono stati Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer, protagonisti però di una prova al di sotto delle attese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biathlon, Italia lontana dal vertice nella single mixed a Nove Mesto. Germania vittoriosa LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Nove Mesto 2026 in DIRETTA: inizia la gara, Italia con Auchentaller al lancioSegui in diretta la staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026. LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Italia nelle retrovie dopo le prime due frazioniSegui la diretta della staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS Argomenti discussi: Biathlon, Lisa Vittozzi nona nella short individual di Nove Mesto, lontana Wierer. Doppietta ancora francese; Biathlon – La Norvegia beffa l’Italia nella staffetta femminile di Ruhpolding; Biathlon: Grande Italia si fa beffare dalla Norvegia nella staffetta femminile di Ruhpolding; Hofer sul podio dopo quasi 4 anni, Perrot vince e tallona Giacomel che si autoelimina nell'ultimo poligono. Biathlon, Italia lontana dal vertice nella single mixed a Nove Mesto. Germania vittoriosaGiornata dedicata alle staffette sulle nevi di Nové M?sto (Cechia), teatro della sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Ad aprire il ... oasport.it Biathlon, azzurre fallose nella short individual di Nove Mesto: Vittozzi in top-10. Francia ancora sugli scudiSeconda giornata di gare nello scenario serale di Nove Mesto na Morave, in Cechia, sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Il conto alla ... oasport.it La spedizione olimpica italiana delle discipline invernali di area FISI (biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, salto, sci alpino, sci alpinismo, sci di fondo, skeleton, slittino, snowboard) sarà composta da 105 atleti, che prenderanno parte a 75 delle 83 comp - facebook.com facebook Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruhpolding: tornano Wierer e Vittozzi - x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.