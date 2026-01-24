Biathlon Italia lontana dal vertice nella single mixed a Nove Mesto Germania squalificata vince la Finlandia

Nel biathlon a Nove Mesto, l’Italia ha concluso lontana dai vertici nella gara misto singolo. La Germania, inizialmente concorrente, è stata squalificata, permettendo alla Finlandia di conquistare la vittoria. La Francia si posiziona seconda, seguita dalla Norvegia al terzo posto. Un risultato che riflette l’andamento della competizione, caratterizzata da imprevisti e cambi di scenario tra le squadre partecipanti.

AGGIORNAMENTO ORE 16.50. La Germania è stata squalificata! La Finlandia vince la gara, la Francia sale al secondo posto, la Norvegia si merita la terza piazza. L'Italia chiude così al 13mo posto. — Giornata dedicata alle staffette sulle nevi di Nové M?sto (Cechia), teatro della sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Ad aprire il programma è stata la single mixed relay, una prova in cui una donna e un uomo si alternano sul tracciato, rappresentando il proprio Paese alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra velocità sugli sci e precisione al poligono. Una gara spesso considerata quella delle "riserve", trattandosi di una specialità non inserita nel programma olimpico, ma non per questo priva di interesse o spettacolo.

