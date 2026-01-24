Beyond Good and Evil 2 è ancora vivo ma la data resta un mistero

Beyond Good and Evil 2 continua a essere presente nel panorama videoludico, anche se la data di uscita resta ancora sconosciuta. Dopo le recenti riorganizzazioni di Ubisoft, caratterizzate da rinvii e cambiamenti, molti si sono chiesti se il progetto fosse ancora in sviluppo. Nonostante le incertezze, il titolo sembra mantenere vivo l'interesse, anche se senza una tempistica ufficiale.

Dopo il recente “riassetto” interno di Ubisoft, tra rinvii, chiusure e cancellazioni che hanno fatto tremare l’intera community, in molti hanno pensato che anche questo progetto potesse finire nel dimenticatoio. Invece l’azienda ha confermato che il gioco è ancora presente nei piani ufficiali e continua a far parte della lineup futura, perché rientra perfettamente nella visione attuale: investire su produzioni di grande respiro e su esperienze open world capaci di durare nel tempo e attirare un pubblico ampio. Il caso di Beyond Good and Evil 2 rimane comunque uno dei più delicati e discussi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Beyond Good and Evil 2 è ancora in sviluppo: Ubisoft non ha cancellato il gioco, rivela un report

