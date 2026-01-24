Bergamo la provincia protagonista dei Giochi della Cultura con mostre e percorsi interattivi

Bergamo si prepara a ospitare i Giochi della Cultura, un evento che coinvolge mostre, allestimenti tematici e percorsi interattivi nel capoluogo orobico. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale e offrire ai visitatori un’esperienza culturale approfondita, collegata alle celebrazioni di Milano-Cortina 2026. Un’occasione per scoprire la ricchezza artistica e storica della provincia in un contesto di grande rilevanza nazionale.

Bergamo. Mostre, allestimenti tematici, percorsi interattivi e molto altro caratterizzeranno il capoluogo orobico durante i Giochi della Cultura legati a Milano-Cortina 2026. In provincia di Bergamo, ‘Scie, segni e memorie di montagna. La baita dei ricordi’ diventa una mostra-video collettiva (visitabile fino a febbraio) costruita con fotografie e racconti raccolti dalla comunità. A questa raccolta si affiancano le esperienze nei musei etnogtafici, veri custodi delle tradizioni alpine, resi accessibili anche nella lingua dei segni. Nelle biblioteche coinvolte nel Villaggio sportivo delle biblioteche sono ospitati allestimenti tematici sui valori olimpici (visitabili fino a ottobre).🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Molte fedi, film e mostre: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Altri Percorsi, Scintilla e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaEcco alcune delle proposte per questa sera a Bergamo e provincia: tra eventi culturali, spettacoli teatrali, manifestazioni enogastronomiche e attività all’aperto, ci sono diverse opportunità per trascorrere la serata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: I luoghi simbolo della tradizione musicale a Bergamo; Eventi Mercoledì 21 Gennaio 2026 Provincia di Bergamo; Alice Lisci protagonista nella MarciaPiemonte: vince la gara delle Allieve; Cyberbullismo, Varese protagonista premiate 5 scuole della provincia dalla Regione.

Bergamo, la provincia protagonista dei Giochi della Cultura con mostre e percorsi interattiviRegione Lombardia propone un palinsesto diffuso di mostre ed eventi culturali in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ... bergamonews.it

Massimo Recalcati ospite di «Librai per un anno»: il 23 gennaio nell’aula magna dell’Università di BergamoMassimo Recalcati a Bergamo, sul grande tema della scuola con il nuovo libro «La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?». ecodibergamo.it

Si scaldano gli animi per le prossime elezioni amministrative in provincia di Bergamo: qui siamo a Cividate - facebook.com facebook

Raddoppiati in dieci anni i lavoratori ultra 65enni in provincia di Bergamo x.com