Dopo 16 anni, Bisio e Siani tornano a Castellabate per le riprese di

Il Sud torna protagonista sul grande schermo con una notizia che farà piacere a chi ama la commedia all’italiana: Bentornati al Sud è ufficialmente in produzione. L’annuncio sul nuovo film è arrivato durante l’edizione serale del TG5 su Canale 5, attraverso le parole di Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, confermando un progetto atteso da tempo dai fan della saga. Mentre in questi giorni, al cinema, Checco Zalone sbanca i botteghini con Buen Camino, Medusa prova a scommettere su una coppia comica molto amata: Claudio Bisio e Alessandro Siani torneranno a recitare insieme, dando continuità a un filone che ha lasciato il segno al botteghino con Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Bentornati al Sud si farà: Bisio e Siani tornano a Castellabate dopo 16 anni

