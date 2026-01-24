Benfica-Estrela da Amadora domenica 25 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Netta affermazione degli Encarnados?

Analisi della sfida tra Benfica e Estrela da Amadora, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 19:00. Approfondiamo formazioni ufficiali, quote e pronostici, considerando le recenti difficoltà europee del Benfica, attualmente fuori dalle prime 24 posizioni e senza accesso ai play-off. Una partita importante per il campionato portoghese, con possibili sviluppi sulla base delle formazioni e delle statistiche attuali.

La trasferta di Torino è stata infausta, il Benfica non è riuscito a dare la svolta decisiva della sua stagione europea: al momento le Aquile sono fuori dalla prime 24 e non disputerebbero nemmeno i play-off. L'ultima partita sarà al Da Luz contro il Real Madrid, uno dei peggiori avversari possibili: Mourinho chiede ai suoi.

