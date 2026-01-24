Benevento-Siracusa Vannucchi | Grazie ai compagni di avere ribaltato la gara

Il match tra Benevento e Siracusa si è concluso con un risultato di 3-2 a favore dei siciliani. Vannucchi, portiere del Benevento, ha riconosciuto i meriti dei compagni di squadra per aver rimontato la partita. La partita ha evidenziato alcune difficoltà per il portiere, responsabile di entrambe le reti subite, in un confronto ricco di emozioni e situazioni da analizzare.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è stato un pomeriggio positivo quello vissuto da Vannucchi, tutt'altro che esente da colpe in entrambi i gol subiti dal Benevento contro il Siracusa nel 3-2 maturato al "Ciro Vigorito" (LEGGI QUI). La squadra è stata brava a rimettere le cose a posto già nel primo tempo riportando sui binari giusti una gara che si stava complicando molto. Queste le parole del portiere del giallorosso in sala stampa. REAZIONE – "Ho sbagliato sul primo gol, ma ho dei compagni che hanno ribaltato subito la gara. Li ringrazio. Quelle situazioni accadranno di nuovo perché abbiamo un atteggiamento propositivo che lo staff ci chiede".

