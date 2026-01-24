Bellagio paura in via Provinciale | bimba di 4 anni soccorsa dopo l’auto finita fuori strada

Venerdì 23 gennaio a Bellagio, in via Provinciale, un'auto è uscita di strada alle 22.40. L'incidente ha coinvolto una bambina di 4 anni, prontamente soccorsa dai soccorritori. L'intervento ha permesso di assistere la piccola e gestire la situazione, senza ulteriori complicazioni. La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Paura nella serata di venerdì 23 gennaio a Bellagio. Intorno alle 22.40, in via Provinciale, un’auto è finita fuori strada andando a sbattere. L’impatto ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi con la massima urgenza, soprattutto per la presenza di una bambina a bordo.Nel veicolo viaggiavano.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

