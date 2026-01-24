Bella Hadid si distingue quest'inverno con il suo bomber di pelle cioccolato, un capo desiderato anche in versione più accessibile. La modella, recentemente debutta come attrice nella serie horror di Disney+, The Beauty, apre un nuovo capitolo della sua carriera, mostrando un volto inedito e intenso. Un’occasione per scoprire outfit di tendenza e approfondire il suo percorso artistico e stilistico.

Non si parla che di lei e, vi è da dirlo, ce lo aspettavamo: Bella Hadid ha appena debuttato come attrice in una clamorosa serie tv dalle tinte horror, The Beauty, targata Disney+, decisa a mostrarci il lato oscuro — e letale — della bellezza. Inutile dire come, attualmente, ogni sua minima mossa sia tenuta sotto stretta osservazione. Specie se riguardante il mondo del fashion: eccola infatti paparazzata per le strade della Grande Mela, precisamente in quel di Soho, mentre tranquillamente si reca a fare colazione in compagnia di alcuni amici. Cosa c’è di speciale? Nulla, a dire il vero, tolto l’ oggetto del desiderio dell’inverno 2026 adagiato sulle sue spalle, si intende: ad aver inferto il decisivo colpo al cuore alle fashion addicted di tutto il pianeta, da tempo in preda ad un’affannosa ricerca, è stato il bomber in pelle marrone cioccolato della supermodella. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bella Hadid, il suo bomber di pelle cioccolato è l’oggetto del desiderio dell’inverno. Anche in versione low cost

JLo ha sfoggiato l’unico pigiama che vorrai indossare quest’inverno (e lo trovi anche in versione low cost)Jennifer Lopez ha scelto il pigiama perfetto per l’inverno, disponibile anche in versione economica.

Il pigiama in pile intero in formato oversize, già best seller, è il nuovo oggetto del desiderio di questo invernoIl pigiama in pile oversize, già diventato un best seller, rappresenta la scelta ideale per affrontare l’inverno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sapevi che Bella Hadid è anche un'attrice?; Bella Hadid lancia una linea di profumi (e torna con look favolosi); Bella Hadid festeggia il suo 25° compleanno! La modella si gode la giornata con la sua famiglia mangiando cibo palestinese a New York.; Bella Hadid attacca Dolce & Gabbana: Scioccata per la sfilata non inclusiva.

The Beauty, la serie di Ryan Murphy con Bella Hadid sulla menzogna della bellezza salvifica e le sue conseguenzeSiamo proprio sicuri che «tutto quello che vogliamo è essere attraenti»? Una serie body horror che affronta i responsabili del mito della bacchetta magica, l'industria del benessere e sul suo mercato ... vogue.it

Bella Hadid diventa attrice per la serie tv horror The Beauty: i segreti del look alla primaLa modella ha partecipato alla serie tv The Beauty: sul red carpet, alla prima dello show, è rimasta nel personaggio con un abito rosso sangue ... amica.it

Bella Hadid osa un look incredibile in pelliccia e jeans! - facebook.com facebook