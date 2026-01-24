Beffa Napoli | Insigne a zero in un altro club di Serie A

Lorenzo Insigne potrebbe presto cambiare squadra, con un trasferimento che coinvolge un altro club di Serie A. La situazione attuale suscita attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, che seguono con interesse le evoluzioni di questa possibile operazione. In questo articolo, analizzeremo le ultime novità e le implicazioni di questa possibile cessione, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione dell’ex capitano del Napoli.

Novità importantissima per quel che concerna il futuro di Lorenzo Insigne: ecco dove potrebbe giocare l’ex Napoli. Era stato accostato con una certa insistenza prima alla Lazio e poi al Napoli, ma alla fine il futuro di Lorenzo Insigne rischia di riservare un grandissimo colpo di scena. L’attaccante classe ’91 è attualmente svincolato dopo la separazione dal Toronto e nei prossimi giorni l’affare per riportarlo in Italia potrebbe entrare finalmente nel vivo. Insigne (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo alcune informazioni in nostro possesso, il Parma infatti avrebbe deciso di accelerare per Insigne e in casa gialloblu starebbe crescendo con il passare delle ore l’ottimismo in merito al felice esito dell’operazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

