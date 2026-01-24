Becattini | Gavorrano bivio della stagione

Il Terranuova Traiana torna a disputare una partita casalinga domani al Matteini, affrontando il Follonica Gavorrano. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si avvicinano a una fase cruciale della stagione. Questo incontro sarà un'occasione per valutare le proprie prestazioni e cercare punti fondamentali in un periodo di grande attenzione per il campionato.

Il Terranuova Traiana torna a giocare in casa e lo farà domani al Matteini contro il Follonica Gavorrano. Per la domenica successiva è in programma invece un altro match casalingo contro il blasonato Siena. Due appuntamenti consecutivi in cui i biancorossi cercheranno il sostegno e l’appoggio dei tifosi locali per raggiungere quanto prima l’obiettivo salvezza. "Abbiamo preparato la partita nella maniera giusta - ha affermato l’allenatore del Terranuova Traiana Marco Becattini - consapevoli di incontrare una squadra forte che non ha iniziato il campionato per stare nelle parti basse della classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

