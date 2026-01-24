Beautiful streaming replica puntata 24 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, sabato 24 gennaio 2026, torna l’appuntamento con Beautiful, la soap americana trasmessa da Mediaset. Nella puntata di oggi, Steffy si trova a confrontarsi con una rivelazione sconvolgente: la donna che ha ucciso è Sugar, nemica di Sheila, la quale risulta ancora viva. Qui puoi trovare la replica della puntata e il video integrale di questo episodio.

