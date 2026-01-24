Beautiful anticipazioni dal 26 al 31 gennaio 2026 | Luna teme di essere incinta

Dal 26 al 31 gennaio 2026, Beautiful presenta le preoccupazioni di Luna Nozawa, che, a causa di un ritardo, teme di essere incinta. La giovane ragazza si trova di fronte a una possibile novità che potrebbe influenzare il suo percorso personale e la relazione con R. Le anticipazioni rivelano un periodo di incertezza e riflessione, con Luna che cerca di affrontare questa eventualità con sincerità e maturità.

© US Mediaset Grande preoccupazione in arrivo per Luna Nozawa nelle prossime puntate di Beautiful. A causa un ritardo, la ragazza teme infatti di essere incinta e, data la voglia di ricominciare da zero con R.J., si precipita a fare un test del DNA per fugare ogni dubbio anche per via della notte trascorsa, sotto effetto delle 'mentine', in compagnia di Zende.

