Battuta shock di un magistrato sul femminicidio di Anguillara Milo Infante sbotta | Di cattivo gusto qui non si fa

Durante la puntata di Ore 14 su Rai 2 del 23 gennaio, il caso di Federica Torzullo, vittima di femminicidio ad Anguillara Sabazia, ha suscitato una battuta inappropriata da parte di un magistrato, poi condannata da Milo Infante. L’episodio ha generato un momento di tensione e disagio tra i presenti, evidenziando l’importanza di affrontare con rispetto e sobrietà temi delicati come la violenza di genere.

La diretta di Ore 14 su Rai 2 si è trasformata in un momento di gelo collettivo quando, durante la puntata del 23 gennaio, si è affrontato il tragico caso di Federica Torzullo, la donna uccisa dal marito ad Anguillara Sabazia. Mentre il conduttore Milo Infante cercava di fare luce sulla dinamica dell’omicidio — interrogandosi sulla natura del coltello “bilama” usato dal reo confesso, l’atmosfera è precipitata a causa di un intervento a dir poco infelice del sostituto procuratore Antonio Tanga. Incalzato sull’utilità di un’arma simile in casa, il magistrato ha risposto con una frase che ha lasciato lo studio senza parole: “ Lo uso per uccidere mia moglie”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

