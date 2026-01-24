Battaglie per l’ambiente | Dai parchi ai rifiuti dieci anni vissuti all’insegna del green

In un decennio dedicato alla tutela ambientale, l’amministrazione guidata da Alessandro Ciarrocchi ha promosso iniziative per la tutela dei parchi e la gestione dei rifiuti. Questo percorso riflette un impegno costante verso un ambiente più sostenibile, con risultati concreti e duraturi. Un bilancio positivo che testimonia la volontà di migliorare la qualità della vita attraverso politiche ambientali mirate e responsabili.

Dieci anni vissuti all’insegna del green. È più che positivo il resoconto di due mandati amministrativi firmati da Alessandro Ciarrocchi, per il settore ambiente. Un settore in costante crescita, assicura, che parte dalla sfida della raccolta differenziata: "Abbiamo trovato la raccolta differenziata sotto la soglia del 50 per cento e l’abbiamo portata stabilmente sopra il 65 per cento (anche quest’anno confermiamo il superamento della soglia) con investimenti e progetti per avvicinarci alle esigenze dei cittadini e sempre mantenendo la Tari ai livelli più bassi d’Italia. Completeremo dall’anno in corso il collocamento di isole ecologiche informatizzate in tutti i quartieri che ne sono sprovvisti per dotare la cittadinanza di un sistema di conferimento efficiente ed innovativo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Battaglie per l’ambiente: "Dai parchi ai rifiuti, dieci anni vissuti all’insegna del green" Leggi anche: Dalle carrozze degli anni '30 ai borghi illuminati dai mercatini, la corsa del treno storico della Ferrovia dei Parchi è un rito che unisce la nostalgia ferroviaria al turismo lento e d’esperienza Valentino, la causa di morte dello stilista e gli ultimi anni vissuti fuori dai riflettoriValentino Garavani, celebre stilista italiano, è deceduto all’età di 93 anni nella sua residenza romana sull’Appia Antica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Battaglie per l’ambiente: Dai parchi ai rifiuti, dieci anni vissuti all’insegna del green; Sinistra Italiana e le primarie: Vogliamo Antonella Serafini . Tante le sue battaglie per la città; Gargano, lo strano caso della superstrada senza uscita; Felix Finkbeiner, il bambino degli alberi. Le battaglie per l’ambiente di Robert Redford: indimenticabile il discorso all'OnuProvo (Usa), 16 settembre 2025 – Il nome di Robert Redford, morto a 89 anni, è legato indissolubilmente al grande cinema hollywoodiano. Uno degli ultimi veri divi la cui figura era riconosciuta in ... quotidiano.net Battaglie per l’ambiente. E’ un laboratorio politico che potrà anche fare scuolaQui centrosinistra, verso le elezioni regionali delle Marche in programma domenica 28 e lunedì 29 settembre. Francesco Prosperi, candidato per il Movimento Cinque Stelle nella lista della ... ilrestodelcarlino.it AUGURONI ALLA SIGNORA VITTORIA COVA Buon compleanno Storica figura per il territorio legata alle “battaglie” in favore dell'ambiente e anche Presidente di Legambiente la signora Vittoria Cova ha festeggiato alla presenza del sindaco, Piergianni Fior - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.