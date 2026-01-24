Nel campionato di Basket Serie B Nazionale, si registrano importanti sviluppi: il contratto di Ricci è stato risolto, segnando la fine della sua esperienza con Montecatini Terme Herons, dopo la decisione societaria di escluderlo dalla rosa. Contestualmente, Chinellato continua ad affrontare problemi, mentre la squadra si prepara a proseguire la stagione con nuove strategie e adattamenti.

L’avventura nella Montecatini Terme sponda Herons di Antonello Ricci si era di fatto già conclusa dopo la decisione della società di escludere dalla rosa la guardia ex Libertas Livorno. Il giocatore aveva fin qui rifiutato tutte le offerte arrivategli da varie squadre di Serie B ed era rimasto a libro paga del club di Andrea Luchi. Almeno fino a ieri, quando la società rossoblù ha ufficializzato con un comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l’esterno abruzzese, al quale "va il ringraziamento per il contributo portato in questi mesi con la nostra maglia". Ad aspettarlo c’è la Virtus Imola, con la quale c’è stato un ritorno di fiamma dopo che Ricci aveva inizialmente declinato la proposta giallonera, in attesa forse di raggiungere un accordo con gli Herons sulla buonuscita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. Fabo, risolto il contratto di Ricci. Ancora problemi per Chinellato

Basket, serie B | La Pielle saluta Campori, risolto il contratto con il capitano: "Grazie Luca, piellino vero per sempre "La Pielle annuncia la separazione da Luca Campori, capitano e figura storica della squadra.

Le pagelle fabo. Aukstikalnis ci prova. Delusione Chinellato. Giombini commette troppe ingenuitàLe pagelle Fabo sono pronte, con Aukstikalnis che ci prova e Chinellato deluso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: FIP, i provvedimenti disciplinari della Serie B Nazionale 2025/26 - 21^ giornata; Mini raduno a Roma dal 26 al 28 gennaio con atleti Under 22 di Serie B Nazionale. I convocati del CT Banchi; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Risultati anticipi 22^ giornata; Rimini sempre più capitale del basket, il Flaminio ospiterà le finali di Coppa Italia di serie A2 e B.

Basket Serie B Nazionale. Fabo, risolto il contratto di Ricci. Ancora problemi per ChinellatoL’avventura nella Montecatini Terme sponda Herons di Antonello Ricci si era di fatto già conclusa dopo la decisione della società di escludere dalla rosa la guardia ex Libertas Livorno. Il giocatore a ... sport.quotidiano.net

Italbasket, raduno con gli U22 di B Nazionale: c’è anche coach AndreazzaL’allenatore de La T Gema sarà assistente del CT Luca Banchi. Convocato il pesciatino Gherardini, a disposizione Novori del Dany Basket Da lunedì 26 a mercoledì 28 gennaio si svolgerà a Roma un mini r ... pistoiasport.com

COMUNICAZIONE UFFICIALE La Lega Basket Serie A ha disposto la programmazione televisiva della 19esima e 20esima giornata della Serie A Unipol 2025/26. La partita tra Apu Old Wild West Udine e Dinamo Sassari si disputerà: Domeni - facebook.com facebook

Pronti per la 17ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com