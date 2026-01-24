Il basket di Serie B Interregionale torna in campo dopo il turno di riposo, con la Mens Sana Siena che osserva la pausa dalla vetta. Jokic ha dichiarato che la squadra resta concentrata e pronta a mantenere alta l’attenzione, consapevole delle sfide imminenti. Questa pausa rappresenta un momento di riflessione prima di affrontare le prossime gare, fondamentali per consolidare la posizione in classifica.

E’ un fine settimana di riposo quello che inizia oggi per la Note di Siena che osserva il turno di stop dalla testa della classifica con la consapevolezza che potrebbe essere l’ultimo in solitaria visto che Costone Lucca hanno l’occasione dell’aggancio rispettivamente a Firenze contro l’Olimpia Legnaia e a Empoli. Classifica a parte, adesso fin troppo prematura, le sensazioni nel gruppo sono molto positive dopo i tre successi consecutivi ottenuti in seguito al ko di Cecina (con molte attenuanti). In vista del match contro il College Basket Borgomanero, che inflisse a Pannini e compagni il primo ko stagionale, praticamente certo il recupero di Perin, già tornato a referto a La Spezia ma tenuto precauzionalmente a riposo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Mens Sana a riposo. Jokic ammette: "Restiamo comunque sul pezzo»

La Mens Sana Basket si prepara per l'anticipo di Serie B Interregionale contro Don Bosco Crocetta, con grande entusiasmo dopo otto vittorie consecutive che le hanno assicurato il testa a testa in classifica.

