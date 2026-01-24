Basket Serie B Interregionale Il Costone guarda a Legnaia Masciarelli | Sappiamo dove dobbiamo migliorare

Il Costone si prepara alla sfida di Serie B Interregionale contro Legnaia, in programma domani al PalaFilarete di Firenze. La squadra lavora per migliorare gli aspetti necessari, come sottolineato da Masciarelli, consapevole delle proprie potenzialità e delle aree da potenziare. Un incontro importante per entrambe le squadre, che rappresenta un passo fondamentale nella stagione in corso.

Giornata di vigilia in casa Costone visto che il Vismederi sarà di scena domani, al PalaFilarete di Firenze, per affrontare l’ Olimpia Legnaia. Una partita difficile, considerando che i fiorentini allenati da coach Armellini sono squadra molto tattica, in grado di impensierire tutte le avversarie sin qui affrontate. Ma per i ragazzi di Belletti non c’è tempo da perdere: complice il turno di riposo della Mens Sana, vincere a Firenze significherebbe agganciare nuovamente la vetta della classifica. "Sarà sicuramente una partita dura. Ogni partita è da giocare, quindi dobbiamo andare lì e dare il 100%. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

