Basket panoramica su Serie B C e Divisione regionale 1 Landini Lerici in cerca di riscatto

Analisi delle categorie del basket italiano: Serie B, C e Divisione regionale 1, con particolare attenzione alla situazione della Landini Lerici. Dopo la sconfitta casalinga contro il 5 Pari Torino, la squadra è alla ricerca di una pronta reazione. La prossima partita si svolgerà domani alle 18 a Biella, dove i biellesi affronteranno il Teens. Un'occasione importante per i padroni di casa di riscattarsi e migliorare il proprio cammino in campionato.

La Landini Lerici cerca il rilancio dopo il ko casalingo col 5 Pari Torino nel match di domani alle 18 a Biella contro il Teens. "Una trasferta non facile – dice il presidente Alberto Bodini – in casa della squadra sesta in classifica, servirà quindi tutta la nostra concentrazione". Le altre gare della Conference Nord Ovest di Serie C maschile: Area Pro Piossasco-Campus Piemonte Cn, Aurora Chiavari-Abet Bra, 5 Pari Torino-Basket Arona, College Novara-Cus To, Leopardi Chieri-My Basket Genova, Lettera 22 Ivrea-Azimut Vado e Cirié-Amatori Savigliano. Impegno interno invece per la Golfo dei Poeti in Divisione Regionale 1 ligure maschile oggi pomeriggio contro il Cogoleto, che in classifica ha un paio di punti in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, panoramica su Serie B, C e Divisione regionale 1. Landini Lerici in cerca di riscatto Leggi anche: Basket, il Cosmocare CUS Pisa cerca riscatto a Carrara, in Divisione Regionale 1 Basket Serie B femminile. Tronfi trascina la Landini Lerici. Vittoria contro Ponte BuggianeseLa Landini Lerici conquista una vittoria importante nel campionato di Serie B femminile, dominando la Nico Ponte Buggianese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: TIRO DA 4- IL PODCAST; TIRO DA 4, IL PODCAST; Basket, panoramica su Serie B, C e Divisione regionale 1. Landini Lerici in cerca di riscatto; Guida TV oggi: tutto lo Sport in diretta 21 Gennaio 2026. Basket, panoramica su Serie B, C e Divisione regionale 1. Landini Lerici in cerca di riscattoLa Landini Lerici cerca il rilancio dopo il ko casalingo col 5 Pari Torino nel match di domani alle 18 a Biella contro il Teens. Una trasferta non facile – dice il presidente Alberto Bodini – in casa ... sport.quotidiano.net Basket, Serie A: Trapani-Trento dura 4'11'': siciliani rimasti con un giocatoreEnnesimo capitolo della vicenda Trapani. L'anticipo della 15^ giornata tra la squadra siciliana e Trento è stato sospeso nel primo quarto dopo poco più di 4 minuti e con il punteggio di 26-11 per gli ... sport.sky.it SERIE A2 GIORNATA 23: LA PREVIEW Una veloce panoramica sul palinsesto di questo turno infrasettimanale con la classifica e gli ultimi risultati delle.20 squadre. #basketitalia #seriea - facebook.com facebook

