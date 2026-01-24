Basilica di Vitruvio l' idea Renzo Piano per valorizzarla

La Basilica di Vitruvio, risalente al I secolo d.C., rappresenta un importante patrimonio storico e architettonico. L'idea di Renzo Piano mira a valorizzarla attraverso interventi mirati, che rispettino la sua origine e il suo valore culturale. Per garantirne la fruibilità e la conservazione, sono necessarie decisioni strategiche e interventi concreti, in grado di preservare questa testimonianza dell'antichità per le future generazioni.

AGI - "Serviranno decisioni molto forti per la valorizzazione della Basilica di Vitruvio ", il palazzo del I secolo d.C. progettato dal grande architetto romano di cui sono stati scoperti i resti a Fano, "un'idea può essere quella di chiamare un Renzo Piano per creare un grande monumento contemporaneo nel monumento". A lanciare la proposta è il professor Paolo Clini, docente dell' Università Politecnica delle Marche, in un'intervista all'AGI dopo la straordinaria scoperta a Fano dei resti della Basilica di cui lo stesso Vitruvio parla nel suo trattato De Architectura. Clini, da 30 anni studioso di Vitruvio e della Basilica, fondatore del Centro studi Vitruviani di cui è stato coordinatore scientifico, nel 2013 aveva ipotizzato per primo che la Basilica potesse trovarsi in quel punto.

