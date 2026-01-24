Bando per entrare nella Polizia di Stato mille Posti in tutta Italia | i requisiti

Il Ministero dell’Interno ha aperto un bando di concorso per il reclutamento di 1.000 posti nella Polizia di Stato, disponibili in tutta Italia. In questa guida troverai i requisiti richiesti e le informazioni essenziali per partecipare. Un’opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore della sicurezza e della pubblica amministrazione. Tempo di lettura stimato: meno di un minuto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso per il reclutamento di 1.000 allievi vice-ispettori della Polizia di Stato. I candidati selezionati saranno chiamati a svolgere funzioni di pubblica sicurezza e a contrastare la criminalità su tutto il  territorio nazionale. Per partecipare, è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non aver compiuto il 28º anno di età.  I vincitori del concorso verranno nominati allievi vice-ispettori e dovranno frequentare un corso di formazione. Al termine, saranno assegnati a un ufficio situato al di fuori della regione di nascita, di residenza e di quelle limitrofe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Concorso Polizia di Stato per 1000 allievi vice ispettori: il bando, i requisiti e come fare domandaÈ stato pubblicato il bando per il concorso della Polizia di Stato, che prevede l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori.

