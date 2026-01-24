Bandecchi replica al Pd | Tentativi di delegittimazione politica

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha risposto alle recenti interrogazioni del Partito Democratico, respingendo le accuse di conflitto di interessi e definendo tali iniziative come tentativi di delegittimazione politica. Bandecchi sottolinea che si tratta di uno spostamento del confronto dai livelli locali a quelli nazionali, evidenziando la volontà di mantenere l’autonomia e la legittimità dell’azione amministrativa eletta democraticamente.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, replica con fermezza alle interrogazioni parlamentari annunciate dai deputati del Partito Democratico Anna Ascani e Walter Verini, respingendo al mittente le accuse di conflitto di interessi e denunciando l'ennesimo tentativo di spostare il confronto politico dalle sedi locali al piano nazionale per delegittimare un sindaco democraticamente eletto. "È singolare – afferma Bandecchi – che ogni volta che la sinistra perde le elezioni cerchi di rimettere in discussione il consenso espresso dagli elettori. A metà mandato tornano a ripetere, come un disco rotto, il mantra di una incompatibilità che esiste solo nelle loro teste, dimostrando non solo di non conoscere la legge ma di pretenderne un'interpretazione da stato totalitario".

