bambini con febbre a scuola bassetti si schiera con pellegrini e parla anche di vaccini

Lo sfogo di Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha accesso la polemica su chi porta i figli a scuola con la febbre. Matteo Bassetti si schiera con loro: “I bambini con la febbre all’asilo non si mandano” per ridurre i contagi. Poi allarga il tema ai vaccini e, nei casi limite, propone mascherina o comunicazione trasparente sullo stato di salute. Lo sfogo di Pellegrini e Giunta sui social Bassetti si schiera con Pellegrini: "Con la febbre all’asilo non si va" Dalla febbre ai vaccini Lo sfogo di Pellegrini e Giunta sui social La discussione parte da una storia su Instagram pubblicata da Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, diventata virale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“Essere responsabili significa pensare anche agli altri; agli altri bambini, alle loro famiglie, agli operatori che lavorano all’asilo ogni giorno a stretto contatto con loro. La civiltà sta anche qui: con la febbre si resta a casa". - facebook.com facebook