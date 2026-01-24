Babbo Renzi perde con la Verità Nessuna diffamazione negli articoli

In un recente procedimento legale, Babbo Renzi è stato condannato a risarcire per articoli pubblicati tra il 2018 e il 2019, giudicati basati su fatti concreti. Le informazioni riguardano, tra l’altro, regali ricevuti da Matteo Renzi a Palazzo Chigi, trasferiti in un capannone aziendale e prelevati da diversi soggetti. La sentenza evidenzia l’importanza di riferirsi a dati verificabili e di rispettare la verità nell’informazione.

Il papà dell’ex premier dovrà risarcirci. Quanto scritto tra il 2018 e il 2019 si basava su fatti. Ad esempio, vari regali ricevuti da Matteo Renzi a Chigi erano stati trasferiti in un capannone dell’azienda di famiglia e prelevati da più soggetti. L’ex premier Matteo Renzi, da qualche tempo, si è fatto paladino della libertà di stampa chiedendo a più riprese al governo di dare spiegazioni sul presunto spionaggio realizzato attraverso un’applicazione israeliana sui cellulari di giornalisti e attivisti. Anche se non è stato accertato che tutte le presunte vittime siano state effettivamente infettate dal malware, né che il governo abbia ordinato ai servizi segreti di spiare i cellulari dei sopra citati, l’ex premier si è erto a difensore dei cronisti. 🔗 Leggi su Laverita.info

Renzi, dopo Travaglio, batosta in tribunale anche con Belpietro: "La Verità" non ha diffamato babbo Tiziano

