Babbo ora ti sorride da lassù forza | morto sul lavoro il messaggio della squadra di volley al figlio

La squadra di pallavolo Cascina ha dedicato un messaggio a Alessio, il figlio di Federico Ricci, scomparso tragicamente sul lavoro. Con parole semplici e sincere, hanno voluto esprimere vicinanza in un momento difficile, ricordando Federico e il suo ruolo nella comunità. Questo gesto rappresenta un segno di solidarietà e affetto, nel rispetto della memoria di chi non c’è più.

Livorno, 24 gennaio 2026 – "Babbo ora ti sorride da lassù": è commovente il messaggio che la Pallavolo Cascina manda a Alessio, il figlio di Federico Ricci, il cinquantenne morto sul lavoro in circostanze tragiche nella mattina di venerdì 23 gennaio. L'uomo è stato travolto dal braccio di una gru mentre scaricava materiale edile in un'azienda. Una vicenda sulla quale adesso indaga la polizia, con la procura che ha aperto un fascicolo. E' l'ennesima vittima sul lavoro in Toscana, una morte assurda che strappa alla famiglia questo uomo appassionato di sport e molto attivo proprio nella Pallavolo Cascina, la squadra nella quale aveva un ruolo dirigenziale e nella quale milita anche il figlio Alessio.

