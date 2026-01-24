Aygo X stupisce Con il full hybrid prestazioni super

La Toyota Aygo X Hybrid si distingue nel segmento A grazie alla sua tecnologia full hybrid, combinando compattezza, efficienza e prestazioni elevate. Ideale per la città, offre un’esperienza di guida sostenibile senza rinunciare a praticità e comfort. Con un design moderno e innovativo, rappresenta una soluzione affidabile e efficiente per chi cerca un’auto compatta e tecnologicamente avanzata.

di Francesco Forni Toyota Aygo X Hybrid porta l'elettrificazione nel Segmento A con una proposta senza precedenti per dimensioni, tecnologia ed efficienza. La citycar giapponese rimane sotto i 4 metri, con 377 centimetri di lunghezza, ma introduce un sistema full hybrid non ricaricabile alla spina, unico nel panorama delle compatte urbane. La scelta tecnica segue una logica concreta, orientata alla riduzione delle emissioni senza vincoli di ricarica né compromessi operativi. Le emissioni dichiarate si attestano a 85 gkm di CO2 WLTP, il valore più basso tra le auto non plug-in attualmente in commercio.

