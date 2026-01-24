Avellino uomo perde i sensi sotto un tronco | salvato da Bella il cane del vicino

Un uomo di Avellino ha perso i sensi sotto un tronco a Borgo Ferrovia. È stato salvato dalla prontezza di Bella, il cane del vicino. L'episodio ha rafforzato il legame tra il fruttivendolo e il suo fedele amico a quattro zampe, diventati ormai inseparabili. Un gesto di solidarietà che testimonia l'importanza della collaborazione tra persone e animali in situazioni di emergenza.

È rimasto schiacciato sotto un tronco di castagno che gli è improvvisamente crollato addosso mentre stava effettuando dei lavori di potatura in campagna a Borgo Ferrovia, in provincia di Avellino. Dolorante e con un filo di voce ha provato a chiamare i soccorsi per oltre un'ora, nessuno lo ha sentito. Aldo Venezia, 57 anni, fruttivendolo del paese, ha poi perso i sensi ma poco dopo si è ripreso grazie a un intervento "speciale"., L'intervento è quello di Bella, meticcia di 12 anni, agile e sveglia nonostante la sua non più tenera età. Bella è il cane del proprietario dell'azienda agricola vicina.

