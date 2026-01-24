Un uomo di Avellino è stato salvato da Bella, il cane del vicino, dopo aver perso i sensi sotto un tronco a Borgo Ferrovia. L’intervento tempestivo del cane ha evitato conseguenze più gravi, rafforzando il legame tra i due. Da quel momento, il fruttivendolo e la meticcia condividono una relazione di amicizia e fiducia, simbolo di come l’istinto animale possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

È rimasto schiacciato sotto un tronco di castagno che gli è improvvisamente crollato addosso mentre stava effettuando dei lavori di potatura in campagna a Borgo Ferrovia, in provincia di Avellino. Dolorante e con un filo di voce ha provato a chiamare i soccorsi per oltre un'ora, nessuno lo ha sentito. Aldo Venezia, 57 anni, fruttivendolo del paese, ha poi perso i sensi ma poco dopo si è ripreso grazie a un intervento "speciale"., L'intervento è quello di Bella, meticcia di 12 anni, agile e sveglia nonostante la sua non più tenera età. Bella è il cane del proprietario dell'azienda agricola vicina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Avellino, uomo perde i sensi sotto da un tronco: salvato da Bella, il cane del vicino

Schiacciato sotto un tronco: La miracolosa salvezza di Aldo grazie al suo cane Meticcio, BellaAldo Venezia, 57 anni di Borgo Ferrovia (Avellino), ha vissuto un momento difficile dopo essere rimasto schiacciato sotto un tronco.

Cane cade in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco di AvellinoIl 19 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Villanova del Battista, in contrada Piani, per soccorrere un cane caduto in un dirupo durante una battuta di caccia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tensione in piazza Kennedy ad Avellino: uomo a terra, intervengono le forze dell’ordine; Tra le Linee - L'Analisi tattica Avellino–Carrarese 1-2: Il volume non basta, cinismo e compattezza...

Avellino, fruttivendolo perde conoscenza schiacciato sotto un albero: salvato da un cane meticcioRimasto schiacciato per molte ore sotto un tronco d'albero, perde conoscenza, ma viene salvato da Bella, un cane meticcio. La storia ... msn.com

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla manomissione del contatore. - facebook.com facebook