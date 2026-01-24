L’Avellino Basket, con Lombardi e Nevola, ha sottolineato l’importanza di coesione e pazienza in questa fase cruciale della stagione. Questa mattina, presso la sala stampa del PalaDelMauro, la squadra ha condiviso riflessioni e obiettivi, evidenziando il percorso da affrontare con attenzione e determinazione. Un momento di confronto che evidenzia l’impegno di tutto il club nel raggiungimento dei propri traguardi.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Unicusano Avellino Basket ha incontrato la stampa questa mattina presso la sala stampa del PalaDelMauro, in un momento chiave della stagione. A parlare sono stati il presidente Giuseppe Lombardi e il General Manager Antonello Nevola, che hanno fatto il punto sullo stato della squadra e sulle prospettive legate al mercato. Il messaggio lanciato dalla dirigenza è stato chiaro: serve compattezza da parte di tutto l’ambiente biancoverde per affrontare una seconda parte di campionato complessa, con un calendario che vedrà Avellino misurarsi contro avversari di prima fascia in Serie A2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino Basket, Lombardi e Nevola: “Serve coesione e pazienza”

Avellino Basket, coesione e pazienza: Lombardi e Nevola chiamano la squadra all’unitàNella sala stampa del PalaDelMauro, il presidente Giuseppe Lombardi e il General Manager Antonello Nevola hanno incontrato i giornalisti per fare il punto sulla situazione attuale dell’Avellino Basket.

Leggi anche: Missione compiuta, il Gruppo Lombardi Avellino Basket viola Roseto

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Avellino, mobilitazione solidale per i malati oncologici: arte e sport uniti nell’asta BabbaAlRum; Avellino: sedute individuali al Partenio-Lombardi, ecco la Curva Sud; BabbaAlRum, ecco i partecipanti all'asta della solidarietà per gli ammalati in difficoltà economica (Guarda il video); Prima sconfitta del girone di ritorno in Serie B per l’Avellino.

Avellino Basket, appello della società: Momento difficile per infortuni e mercato fermo, serve coesioneIl presidente dell'Avellino Basket Giuseppe Lombardi e il general manager Antonello Nevola questa mattina in conferenza stampa al PalaDelMauro per parlare del momento della squadra e del mercato, e ha ... corriereirpinia.it

L’Avellino cade contro la Carrarese al Partenio-Lombardi: 1-2La Carrarese vince in rimonta al Partenio-Lombardi e scavalca l’Avellino in classifica. Una gara che aveva visto Biasci illudere i biancoverdi dopo pochi minuti del fischio d’inizio ma poi, prima Rubi ... irpinianews.it

Basket A2/M, Brindisi-Avellino: match che pesa nella corsa al vertice - facebook.com facebook

#avellino, arriva il calendario dei giganti del basket: gratis con #il mattino x.com