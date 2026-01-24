Autostrada A1 | lo svincolo di Scandicci sulla Fipili tappo della Toscana La sindaca chiede un incontro a Salvini

Lo svincolo di Scandicci sulla Fipili, considerato un importante collegamento per la Toscana, rimane ancora inattivo nonostante sia incluso nel piano di Autostrade. La sindaca di Scandicci ha richiesto un incontro con il ministro Salvini per affrontare le criticità e trovare una soluzione tempestiva. La questione rappresenta un elemento chiave per migliorare la viabilità e ridurre i disagi nella regione.

E’ un “tappo” per mezza Toscana, lo svincolo di Scandicci fra Fipili e Austrada A1. Risulta già inserito nel piano economico-finanziario di Autostrade ma ancora è fermo, bloccato. Come le centinaia di auto e Tir che ogni giorno cercano di entrare in autostrada, tentano di andare verso Livorno e Pisa, o provano a raggiungere Firenze. “Sappiamo che l’intervento è già inserito nel piano economico-finanziario di Autostrade – spiega – ma allo stato attuale risulta fermo a livello centrale. Al ministro Salvini abbiamo chiesto un incontro costruttivo per sottolineare la natura strategica dell’opera, indispensabile per superare una criticità infrastrutturale ormai evidente, che colpisce un nodo strategico essenziale per tutto il centro Italia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Aumenti in autostrada, Bonafè: "Lavori dello svincolo Firenze-Scandicci sono fermi"

Svincolo A1 Scandicci, la sindaca Sereni scrive al ministro Salvini per il progetto della nuova viabilitàLo sviluppo della nuova viabilità connessa al casello autostradale dell'A1 Firenze-Scandicci: questo l'argomento al centro della lettera con cui la sindaca di Scandicci Claudia Sereni ha chiesto un ... 055firenze.it

