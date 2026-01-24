autobus a chiamata e semafori sincronizzati per la sondrio del 2026

Nel 2026, Sondrio si presenta con innovazioni come autobus a chiamata e semafori sincronizzati, migliorando la mobilità urbana. Questi interventi rientrano in un processo di sviluppo sostenibile e di modernizzazione del sistema di trasporto pubblico, volto a rendere più efficiente e accessibile la città per i suoi abitanti. Un passo importante verso un futuro più connesso e funzionale, mantenendo saldo il legame con il passato.

C’era una volta Sondrio. Sì, perché quella del 2018, anno del primo mandato dell’amministrazione Scaramellini, non è più quella del 2026. Il sindaco è rimasto lo stesso, l’assessore alla Mobilità, Carlo Mazza, pure. In mezzo, il periodo del Covid e lo stravolgimento del cosiddetto Risiko bancario che ha fatto ’perdere’ al capoluogo della Valtellina e del terziario le due banche di casa, Credito Valtellinese e Popolare Sondrio, ora rispettivamente nella galassia Credit Agricole e Bper. È un cambiamento che ha interessato o interesserà anche la mobilità, assessore? "Il contesto non è più lo stesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

