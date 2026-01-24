Auto ecco la targa rosa | dove è stata introdotta e cosa indica

La targa rosa delle auto è stata introdotta in alcune regioni italiane come segnale distintivo. Nonostante le direttive europee degli anni '90 abbiano cercato di uniformare le targhe, sono ancora presenti differenze locali che facilitano l'identificazione da parte delle forze dell'ordine. Questi dettagli cromatici aiutano a riconoscere caratteristiche specifiche del veicolo o possibili anomalie.

Anche se verso la fine degli anni '90 l'Unione Europea è intervenuta per imporre delle direttive con l'obiettivo di uniformare le targhe delle auto nei Paesi membri, continuano ancora a restare a livello locale delle differenze cromatiche funzionali alle forze dell'ordine a individuare caratteristiche peculiari del veicolo o eventuali frodi. In Italia, quando si parla delle targhe comuni, un'importante svolta si è avuta nel 1985, quando sono scomparse quelle con lo sfondo nero: sulla sinistra o in alto la sigla della provincia era originariamente bianca (1927-1976) e poi arancione (1976-1985), mentre i numeri e le lettere hanno sempre mantenuto il colore bianco.

