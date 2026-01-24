Auto distrutta dalle fiamme a Cava de' Tirreni | paura tra i residenti

Nella notte a Cava de’ Tirreni, una vettura è stata interessata da un incendio che l’ha completamente distrutta. L’episodio si è verificato nella frazione di Santa Lucia, sotto il nuovo parco urbano, generando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e accertare le cause dell’incendio.

L’ipotesi più accreditata resta quella di un corto circuito, ma non si escludono ulteriori verifiche tecniche per escludere altre cause Paura nella notte a Cava de’ Tirreni, dove un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme nella frazione di Santa Lucia, al di sotto del nuovo parco urbano. L’incendio è divampato intorno all’una, preceduto da una densa fumata nera e da un boato che ha svegliato numerosi residenti. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Salerno e Nocera Inferiore. L’intervento è stato tempestivo ma non ha evitato che la vettura andasse totalmente distrutta.🔗 Leggi su Salernotoday.it

