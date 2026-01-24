Auto contro scooter | sbalzata per due metri la conducente del mezzo a due ruote

Nella mattina del 24 gennaio, in via Vecchia Fiorentina a Montione, Cascina, si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. La conducente dello scooter è stata sbalzata di circa due metri dopo lo scontro. L'intervento dei soccorsi è stato immediato, ma le condizioni della persona coinvolta sono ancora in fase di valutazione.

Scontro tra un ciclomotore e un'auto questa mattina, 24 gennaio, intorno a mezzogiorno, in via Vecchia Fiorentina in località Montione, nel comune di Cascina. Ad avere la peggio la conducente del mezzo a due ruote, una donna di 70 anni, che è stata sbalzata a terra per un paio di metri. La 70enne.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Incidente alla rotatoria tra un'auto e uno scooter. Il conducente del mezzo a due ruote finisce al pronto soccorso Scontro auto-scooter all'incrocio: uomo sbalzato dal mezzo a due ruote, finisce in ospedaleNella serata di oggi si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter all’incrocio tra viale La Grola e via Caselli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Genova, scontro fra auto e scooter in Lungobisagno Istria: sbalzato dalla moto e travolto da un camion, muore…; Auto contro moto, 17enne finisce nel fossato: grave; Scontro frontale a Putignano, traffico in tilt a Pisa; Incidente in autostrada a Termini Imerese, camion fuori strada dopo l'urto con un'auto. Auto contro scooter, incidente lungo la Volterrana. Grave una ragazza trasportata in ospedale con PegasoL’impatto è avvenuto nel tratto di strada che separa Cerbaia da Chiesanuova ... msn.com Auto contro scooter. Incidente sulla Volterrana. Gravissima ventiseienneL’impatto è avvenuto nel tratto di strada tra le frazioni di Cerbaia e Chiesanuova. La giovane empolese è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Careggi. msn.com Il Secolo XIX. . È il secondo incidente mortale del 2026. Lo schianto è avvenuto in Lungobisagno Istria, all’altezza del negozio Arcaplanet, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati. A causa dell’impatto, il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.