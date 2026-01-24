Autista ucciso nell’agguato ultras Pistoia Basket e Rieti tornano ad affrontarsi Una maglia per ricordare Raffaele

Il 19 ottobre scorso, Raffaele Marianella, autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket, perse la vita a causa di un agguato a Rieti. Pistoia e Rieti si preparano a tornare ad affrontarsi, con un gesto simbolico: una maglia per ricordare Raffaele. Un momento di rispetto e memoria che unisce le due città di fronte a una tragica perdita.

Pistoia, 24 gennaio 2026 – Era il 19 ottobre scorso quando Raffaele Marianella, secondo autista del pullman che stava riportando a casa i tifosi del Pistoia Basket da Rieti, venne ucciso da una sassata lanciata dal bordo della strada. Domani, 24 gennaio, le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato per la gara di ritorno, un appuntamento che assume contorni che vanno al di là della semplice sfida di basket. I fatti del 19 ottobre. Raffaele Marianella era a bordo del pullman dei tifosi dell’Estra Pistoia Basket. Era seduto al fianco del conducente in veste di accompagnatore. Al termine del match, lungo la superstrada, il mezzo fu assaltato da un gruppetto di ultras di Rieti: un sasso, scagliato dal bordo della carreggiata, centrò in pieno volto Marianella, non lasciandogli scampo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Autista ucciso nella sassaiola dei tifosi, il giorno dell’addio. Al vaglio le posizioni di altri ultràPistoia, 28 ottobre 2025 – Stupore misto a rabbia, nell’ambiente pistoiese, per la decisione del Viminale di vietare le trasferte dei sostenitori biancorossi fino alla fine dell’anno solare. Il ... lanazione.it

Agguato al bus dei tifosi delPistoia basket, ricordi e commozione al funerale di Raffaele Marianella: «Ora pene esemplari»Non più campagna, non ancora città. Era qui, al confine tra due modi di vivere, che Raffaele Marianella, l’autista ucciso da una pietra lanciata dagli ultrà del basket, voleva essere. E qui, nella ... corrierefiorentino.corriere.it

